Пекин, 7 апреля, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Пекин ввёл санкции против главы представительства Тайваня в США и двух тайваньских организаций из-за их сепаратистской деятельности. Об этом говорится 7 апреля в заявлении, распространённом канцелярией Центрального комитета Коммунистической партии Китая по делам Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Санкциям подверглись глава экономического и культурного представительства Тайбэя в Вашингтоне Сяо Мэйцинь и организации Prospect Foundation и Фонд по изучению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APS).

«Сяо Мэйцинь занимает упрямую сепаратистскую позицию и прибегает к помощи внешних сил для усиления собственного статуса. Она опирается на США, стремясь обеспечить так называемую независимость Тайваня», — говорится в заявлении ЦК КПК.

Пекин запретил Сяо Мэйцинь и её родственникам въезд на территорию КНР, а также в Гонконг и Макао. Также с ней запрещено сотрудничать китайским компаниям и частным лицам.

Аналогичные запреты были приняты и в отношении Prospect Foundation и Фонда по изучению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APS).

Как сообщалось ранее, ЦК КПК заявил о принятии решительных мер для наказания сепаратистских сил за действия, направленные на независимость Тайваня. В Пекине резко осудили состоявшуюся встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.