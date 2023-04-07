Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в районе Курильских островов

Петропавловск-Камчатский, , 06:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали сейсмологи в районе Курильских островов. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

Землетрясение Yaelo

Подземный толчок бал зафиксирован в 13:22 по местному времен (05:22 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Тихого океана в 153 километрах на юг от города Северо-Курильска и в 445 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Очаг подземных толчков находился на глубине 94,3 км. Жители города Северо-Курильска ощутили подземные толчки как ощущаемое сейсмособытие магнитудой до 2,0. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло в Охотском море около Курильских островов.