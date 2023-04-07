Вашингтон, 7 апреля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс обязывает эту страну участвовать в войнах НАТО, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для журнала American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Журналист с сарказмом «поздравил» финских граждан с тем, что их республика стала 31-м членом этого военного блока. Он считает, что население Финляндии скоро осознает новые обязанности страны и испытает шок.

Девлин отметил, что нейтралитет, который занимала республика, способствовал развитию ее экономики и системы социальной защиты. По его словам, этот статус также помог Финляндии сохранить контакты и торговые отношения с социалистическим блоком до распада Советского Союза.

Обозреватель добавил, что, вступив в НАТО, Финляндия вступила на «еще один рубеж для эскалации отношений» с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times привела мнения экспертов из Китая о том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс увеличивает угрозу для безопасности страны и ставит под сомнение безопасность всей Европы.

5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти примут меры по укреплению системы своей безопасности в связи с вступлением Хельсинки в НАТО.