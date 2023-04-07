ВВС Израиля нанесли удар по объекту в секторе Газа, расположенному рядом с лагерем беженцев

Газа, Палестина, , 05:51 — REGNUM Израильская авиация нанесла удар по военному объекту рядом с лагерем беженцев в центральной части сектора Газа, сообщает 7 апреля палестинское информационное агентство Qudsnet.

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«ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному объекту «Исса аль-Батран» в окрестностях лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава», — заявило агентство.

Как сообщалось ранее, Израиль отказался прекращать авиаудары, наносимые им по сектору Газа, после того как Египет потребовал от Израиля прекратить обстрелы гражданского населения.