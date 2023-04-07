В ФРГ в десятки раз выросло число несовершеннолетних преступников с Украины
Берлин, 7 апреля 2023, 05:20 — REGNUM Число несовершеннолетних преступников с Украины возросло в десятки раз в Германии. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Tagesschau со ссылкой на слова главы МВД страны Нэнси Фезер.
Глава МИД Германии указала, что треть из более чем миллиона беженцев с территории Украины — лица моложе 18 лет.
«В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021-м — их было только несколько сотен», — пояснила министр.
«Восемь из десяти беженцев прибывают в Германию с Украины», — уточнила Фезер и добавила, что немцам нужно принять меры, чтобы украинские подростки перестали нарушать закон.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек.
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