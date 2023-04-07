В ФРГ озаботились ростом числа несовершеннолетних преступников с Украины

Берлин, , 05:20 — REGNUM Число несовершеннолетних преступников с Украины возросло в десятки раз в Германии. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Tagesschau со ссылкой на слова главы МВД страны Нэнси Фезер.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава МИД Германии указала, что треть из более чем миллиона беженцев с территории Украины — лица моложе 18 лет.

«В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021-м — их было только несколько сотен», — пояснила министр.

«Восемь из десяти беженцев прибывают в Германию с Украины», — уточнила Фезер и добавила, что немцам нужно принять меры, чтобы украинские подростки перестали нарушать закон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек.

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