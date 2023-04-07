Берлин, 7 апреля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Число несовершеннолетних преступников с Украины возросло в десятки раз в Германии. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Tagesschau со ссылкой на слова главы МВД страны Нэнси Фезер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Глава МИД Германии указала, что треть из более чем миллиона беженцев с территории Украины — лица моложе 18 лет.

«В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений. А в 2021-м — их было только несколько сотен», — пояснила министр.

«Восемь из десяти беженцев прибывают в Германию с Украины», — уточнила Фезер и добавила, что немцам нужно принять меры, чтобы украинские подростки перестали нарушать закон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек.