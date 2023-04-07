Барселона, Испания, 7 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Дом известного футболиста Лионеля Месси в Барселоне попытались ограбить двое злоумышленников, но не смогли проникнуть в жилище. Об этом сообщает 6 апреля местный телеканал Antena3.

Uefa.com Месси

Телеканал продемонстрировал видеозапись, на которой двое злоумышленников в чёрных одеждах около 02:00 по местному времени пробрались в сад возле дома футболиста и долго бродили в нём. В дом несостоявшимся грабителям проникнуть не удалось, они скрылись с места происшествия до приезда полиции.

Сотрудники полиции Барселоны пытаются установить личности злоумышленников.

Отмечается, что подобные события происходят со знаменитым футболистом не в первый раз. Так, например, в Париже два человека в масках ворвались в номер Месси, но потом неожиданно скрылись. А в конце марта поклонники футболиста узнали, что он с семьёй ужинает в ресторане в Буэнос-Айресе и к моменту, когда Месси с семьёй захотел уйти, возле ресторана уже стояла толпа фанатов. Месси пришлось звать на помощь сотрудников полиции, чтобы пройти сквозь толпу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Месси стал рекордсменом соцсетей по числу лайков, собрав их больше, чем «яйцо с мировым рекордом».