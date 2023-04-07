Глава раскольнической ПЦУ проведёт богослужение в Киево-Печерской лавре

Киев, , 04:38 — REGNUM Глава неканонической раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) проведёт в Вербное воскресенье богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, где ранее проводила службы каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Об этом сообщает 7 апреля украинское издание «Обозреватель».

Украинские раскольники Президент Украины

Литургия должна начаться в 9 часов утра по местному времени. Во время неё Епифаний будет молиться за «победу Украины».

Как сообщалось ранее, наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был помещён властями под домашний арест. Защита митрополита Павла подала апелляцию, обжаловав решение суда о его заключении под домашний арест.