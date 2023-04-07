Mysl Polska: Польша не понимает угроз от размещения ядерного вооружения

Варшава, , 04:34 — REGNUM Власти Польши не осознают все угрозы от размещения ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing, пишет обозреватель Сильвия Горлицкая в статье для издания Mysl Polska.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, польское население «одурманивают» этой идеей, но НАТО и США не дают четких гарантий безопасности Варшаве. Журналистка считает, что Польша может обойтись без ядерного вооружения и ей будет достаточно защищаться только противоракетным щитом.

Горлицкая отметила, что указанные планы Варшавы вызваны решением России расположить свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Она также напомнила, что Польша являлась «бывшим сателлитом СССР» и была принята в НАТО в 90-е годы, в связи с чем она не может участвовать в проекте Nuclear Sharing и размещать у себя ядерное оружие Запада.

Кроме того, обозреватель предупредила, что поддержка польским правительством Украины может сделать из Варшавы участника украинского кризиса. В заключении статьи Горлицкая пожелала полякам избежать кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2022 года польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава ведет переговоры с США об участии в программе совместного использования ядерного оружия для противодействия России. 2 апреля глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что его страна готова более активно участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне заявлений России о размещении ТЯО в Белоруссии.