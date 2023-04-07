С территории сектора Газа нанесён второй за ночь ракетный удар по Израилю

Тель-Авив, Израиль, , 04:33 — REGNUM Палестинцы совершили вторую за ночь ракетную атаку на территорию Израиля, сообщает 7 апреля телеканал Al-Arabiya.

Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля Amir Farshad Ebrahimi

С территории сектора Газа было выпущено несколько ракет. Они были запущены в сторону еврейских поселений, расположенных у границы с палестинским анклавом.

Как сообщалось ранее, в большинстве городов на севере и юге Израиля открылись общественные бомбоубежища.

После ракетных обстрелов территории Израиля со стороны сектора Газа и с территории Ливана бомбоубежища были открыты в городах, расположенных рядом с ливанской границей и рядом с сектором Газа.