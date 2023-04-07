Израиль подвергся второй за ночь ракетной атаке
С территории сектора Газа нанесён второй за ночь ракетный удар по Израилю
Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Палестинцы совершили вторую за ночь ракетную атаку на территорию Израиля, сообщает 7 апреля телеканал Al-Arabiya.
Amir Farshad Ebrahimi
Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля
С территории сектора Газа было выпущено несколько ракет. Они были запущены в сторону еврейских поселений, расположенных у границы с палестинским анклавом.
Как сообщалось ранее, в большинстве городов на севере и юге Израиля открылись общественные бомбоубежища.
После ракетных обстрелов территории Израиля со стороны сектора Газа и с территории Ливана бомбоубежища были открыты в городах, расположенных рядом с ливанской границей и рядом с сектором Газа.