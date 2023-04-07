Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Палестинцы совершили вторую за ночь ракетную атаку на территорию Израиля, сообщает 7 апреля телеканал Al-Arabiya.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

С территории сектора Газа было выпущено несколько ракет. Они были запущены в сторону еврейских поселений, расположенных у границы с палестинским анклавом.

Как сообщалось ранее, в большинстве городов на севере и юге Израиля открылись общественные бомбоубежища.

После ракетных обстрелов территории Израиля со стороны сектора Газа и с территории Ливана бомбоубежища были открыты в городах, расположенных рядом с ливанской границей и рядом с сектором Газа.