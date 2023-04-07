На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5000 метров
Петропавловск-Камчатский, 7 апреля 2023, 04:02 — REGNUM Пепловый столб на высоту 5000 метров выбросил вулкан Безымянный на Камчатке. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Выброс пепла был зафиксирован утром 7 апреля. Высота пеплового столба составила пять тысяч метров при высоте самого вулкана Безымянный 2882 метра. Пепловый шлейф распространился на юго-восток в сторону Камчатского залива. На пути пеплового шлейфа населённых пунктов нет.
Безымянному присвоен оранжевый код авиационной опасности, означающий высокую активность вулкана, он представляет опасность для низколетящих самолетов.
Пеплопада в населённых пунктах, расположенных ближе всего к вулкану, зарегистрировано не было. Туристических групп в районе вулкана нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту 3 тыс. метров.