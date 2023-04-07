Белград, 7 апреля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Украинский конфликт превратился в тяжелую окопную борьбу, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его мнению, ситуация выглядит так, что ни одна из сторон не может победить в противостоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Александр Вучич заявил, что представители западных стран стали более жёсткими и требовательными в беседах с ним по теме Украины. Глава республики отметил, что его собеседники признались в фактическом участии их государств в украинском конфликте.

26 марта он сообщил, что ЕС уже в ближайшие три месяца будет вынужден начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз из-за невозможности ВСУ победить в конфликте с Россией.