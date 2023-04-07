Израиль продолжил наносить авиаудары по сектору Газа, не прислушавшись к требованиям Египта

Газа, Палестина, , 04:04 — REGNUM Несмотря на контакты со спецслужбами Египта, Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа и отказывается прекращать свою военную операцию, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Самолёт ВВС Израиля Tomás Del Coro

После начала авиаударов по Газе должностные лица египетских спецслужб находятся на связи с Израилем. Египет требует от Израиля перестать наносить удары по гражданскому населению.

«Израиль отказывается прекратить нынешние военные операции», — сообщили источники телеканала.

Как сообщалось ранее, ВВС Израиля наносят удары по северным и центральным районам сектора Газа, атакуя объекты движения ХАМАС, под управлением которого находится анклав.