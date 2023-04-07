Израиль отказался прекращать авиаудары по сектору Газа
Израиль продолжил наносить авиаудары по сектору Газа, не прислушавшись к требованиям Египта
Газа, Палестина, 7 апреля, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Несмотря на контакты со спецслужбами Египта, Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа и отказывается прекращать свою военную операцию, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Tomás Del Coro
Самолёт ВВС Израиля
После начала авиаударов по Газе должностные лица египетских спецслужб находятся на связи с Израилем. Египет требует от Израиля перестать наносить удары по гражданскому населению.
«Израиль отказывается прекратить нынешние военные операции», — сообщили источники телеканала.
Как сообщалось ранее, ВВС Израиля наносят удары по северным и центральным районам сектора Газа, атакуя объекты движения ХАМАС, под управлением которого находится анклав.