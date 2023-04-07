Екатеринбург, 7 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Российский боксёр и боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскаивается из-за инцидента, произошедшего в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды спортсмена.

Цитата из видео Новый бой Александр Емельяненко - Тони Джонсон / Этого не ожидал никто. Youtube.com Александр Емельяненко (справа)

Представитель команды Емельяненко не стал отрицать факта инцидента в аэропорту Екатеринбурга, но уточнил, что у правоохранительных органов нет никаких претензий к спортсмену. Сам Емельяненко, по словам представителя его команды, раскаивается в произошедшем. Сейчас спортсмен находится в Москве.

Информацию о дебоше, который устроил Емельяненко в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, опубликовал новостной портал Е1.ru. Утверждалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не стали задерживать спортсмена, а сфотографировались с ним.

В свою очередь, пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО указала, что противоправных инцидентов в аэропорту «Кольцово» при отправлении по маршруту пассажиров рейса из Екатеринбурга в «Домодедово» не было. По данным полиции, причиной активности людей стало желание сфотографироваться с Емельяненко. Фактов нарушения общественного порядка в аэропорту выявлено не было.