Москва, 7 апреля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Взаимодействие Китая и России следует развивать на фоне стремлений США и других стран Запада ограничить развитие КНР и РФ в сфере инноваций, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«США и другие западные страны ужесточают ограничения для инновационного развития Китая и России, всеми силами сжимая пространство научно-технического существования и роста двух стран. На этом фоне необходимо неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой в формате «спина к спине», — сказал он.

Дипломат отметил, что сотрудничество обеих стран в сфере высоких технологий позволяет добиться большего эффекта, чем сумма усилий, приложенных ими по отдельности. Чжан подчеркнул, что основу для создания «китайско-российской инновационной среды» удалось сформировать в период пандемии коронавируса.

В указанное время, по словам посла, стремительно развивались такие общие для России и Китая направления, как облачная экономика, интернет вещей и большие данные. Он также указал на необходимость искать точки роста и поскорее реализовывать «стратегический прорыв» в ключевых технологиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта российский президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве заявил, что у РФ вызывает естественный интерес и даже зависть факт того, что Китай за последние годы совершил значительный рывок в развитии.

25 марта немецкая газета Berliner Zeitung написала, что санкции Запада против Москвы провалились, создав новые возможности для сотрудничества России и Китая.