Топ-менеджер компании-производителя оружия Raytheon погиб в США
Флорида, США, 7 апреля 2023, 03:09 — REGNUM Топ-менеджер компании-производителя оружия Raytheon стал жертвой крушения одномоторного самолёта у побережья американского штата Флорида. Об этом 6 апреля сообщает газета Daily Mail.
Одномоторный самолёт Piper PA-32 потерпел крушение сразу после вылета из флоридского города Венис. Самолёт упал в воды Мексиканского залива, сотрудники экстренных служб и водолазы обнаружили обломки воздушного судна на глубине семи километров и достали тела двух мужчин и двух женщин.
Позднее стало известно, что одним из погибших был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. Вместе с ним погибла его супруга Петти. Семейная пара проживала в штате Индиана, в город Венис они прибыли чтобы поужинать с друзьями.
Авиакатастрофа произошла, когда самолёт вылетел обратно. Вместе с супругами Лампкиными погибла ещё одна семейная пара — Рик и Бет Бивер.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пилот и три пассажира погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у берегов американского штата Флорида.