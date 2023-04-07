Флорида, США, 7 апреля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Топ-менеджер компании — производителя оружия Raytheon стал жертвой крушения одномоторного самолёта у побережья американского штата Флорида. Об этом 6 апреля сообщает газета Daily Mail.

Ahunt Самолёт Piper PA

Одномоторный самолёт Piper PA-32 потерпел крушение сразу после вылета из флоридского города Венис. Самолёт упал в воды Мексиканского залива, сотрудники экстренных служб и водолазы обнаружили обломки воздушного судна на глубине семи километров и достали тела двух мужчин и двух женщин.

Позднее стало известно, что одним из погибших был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. Вместе с ним погибла его супруга Петти. Семейная пара проживала в штате Индиана, в город Венис, они прибыли, чтобы поужинать с друзьями.

Авиакатастрофа произошла, когда самолёт вылетел обратно. Вместе с супругами Лампкин погибла ещё одна семейная пара — Рик и Бет Бивер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пилот и три пассажира погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у берегов американского штата Флорида.