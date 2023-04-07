Арестованному в РФ Гершковичу должен быть присвоен статус «незаконно удерживаемого» — сенатор США

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Власти США обязаны присвоить арестованному в России за шпионаж американскому журналисту Эвану Гершковичу статус «незаконно удерживаемого», заявил 7 апреля председатель комитета по международным отношениям американского сената Роберт Менендес.

Боб Менендес U.S. Senate

»…Я полностью согласен с утверждением госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Гершкович задержан неправомерно, и настоятельно призываю администрацию вынести официальное определение… которое передаст контроль над… арестом Гершковича в офис специального представителя президента по делам заложников. Такая решимость поможет обеспечить Гершковичу и его семье необходимую поддержку и ресурсы…», — говорится в заявлении Менендеса, размещённом на сайте комитета по международным отношениям сената.

Сенатор назвал «возмутительным» то, что Москва до сих пор не допустила к арестованному журналисту американских дипломатов, и призвал её соблюдать Венскую конвенцию о консульских отношениях.

Менендес заявил, что будет использовать все возможности, которые даёт его пост главы сенатского комитета, для освобождения Гершковича.

Как сообщалось ранее, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил 6 апреля, что дипломатам США до сих пор не удалось получить доступ к арестованному Гершковичу.