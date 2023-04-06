Дамаск, 7 апреля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Вооруженное столкновение завязалось между правительственной армией Сирии и боевиками террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, 7 апреля передал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации журналистов, местом противостояния стала местность в районе деревни Эль-Фататра на юге региона. Бой начался из-за попытки боевиков проникнуть на позиции сирийских военных.

Информация об исходе столкновения не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦВПС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что боевики группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены использовать ударные беспилотники для провокационных атак в Идлибе.

Он отметил, что ЦВПС призывает командиров всех незаконных вооруженных формирований на сирийской территории отказаться от провокаций и пойти на мирное урегулирование.