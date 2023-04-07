В селе на территории Тюменской области установлен карантин по бешенству животных

Тюмень, , 02:37 — REGNUM Карантин по бешенству животных был установлен властями Тюменской области в селе Шабаново Омутинского района. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии региона.

Бешенство Pitomcy.net

Карантин по бешенству животных был установлен на территории эпизоотического очага в селе Шабаново с 6 апреля постановлением губернатора Тюменской области. Территория в радиусе трёх километров от эпизоотического очага объявлена неблагополучным пунктом.

Жителям села рекомендовано внимательно следить за своими домашними животными. Также на период карантина запрещена охота на восприимчивых к бешенству диких животных. Кроме того, диких животных нельзя лечить, ввозить и вывозить за пределы карантинной зоны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте карантин по бешенству и африканской чуме свиней был введён в ДНР на 22 подсобных хозяйствах.