Анкара, 7 апреля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. После выборов в Турции Анкара планирует провести активные со Стокгольмом по членству Швеции в НАТО, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс (по членству Швеции в НАТО) будет продолжен. После выборов, возможно, в начале июня, пройдет очередной раунд консультаций», — заявил источник агентству.

По его мнению, перспективы Швеции по вхождению в НАТО будут целиком зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. При удовлетворении требований Турции по борьбе с терроризмом и экстрадиции лиц, представляющих угрозу для её национальной безопасности, процесс принятия Швеции в НАТО ускорится, сообщил источник.

Как сообщалось ранее, власти Швеции отказались экстрадировать в Турцию 50-летнего мужчину, обвиняемого Анкарой в терроризме.