Премьер-министр России Мишустин: искусственный интеллект следует использовать на благо людей

Москва, , 02:22 — REGNUM Вопросы по ограничению использования искусственного интеллекта (ИИ) будут стоять всегда, но, несмотря на это, указанную технологию следует использовать на благо людей, заявил премьер-министр России Мишустин на встрече с депутатами Госдумы, сообщает пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, без использования ИИ добиться технического прогресса почти не удастся.

«<…>Что касается развития, то, что касается использования его на благо людей, в первую очередь, конечно, должно работать, без этого технический прогресс будет практически невозможен», — сказал глава правительства.

Вместе с тем Мишустин отметил, что всё же необходимо прислушиваться к тем, кто призывает к ограничению применения ИИ, чтобы не упустить проблем и не допустить ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент России Владимир Путин заявил, что искусственному интеллекту «достичь уровня хомо сапиенс пока достаточно сложно» и ИИ не может сопереживать. При этом российский лидер назвал прогресс и развитие этой технологии неизбежным процессом.

24 ноября Путин поручил обеспечить в ближайшие 10 лет массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности в России. Он заявил о необходимости учитывать это во всех национальных проектах и государственных программах.