На севере и юге Израиля в городах открылись бомбоубежища

Тель-Авив, Израиль, , 02:08 — REGNUM Общественные бомбоубежища открылись в большинстве городов на севере и юге Израиля. Об этом 6 апреля сообщил портал Arutz Sheva.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Решение об открытии бомбоубежищ было принято властями городов Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива и Рош-ха-Аин к востоку от него. В мэриях городов пояснили, что такой шаг был предпринят для усиления чувства безопасности среди жителей, несмотря на то, что указаний об обязательной подготовке бомбоубежищ от службы тыла армии Израиля не поступало.

После ракетных обстрелов территории Израиля со стороны сектора Газа и с территории Ливана бомбоубежища были открыты в городах, расположенных рядом с ливанской границей и рядом с сектором Газа.

Общественные укрытия открылись в Акко, Метуле, Тверии, Хайфе, Цфате на севере Израиля и в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Сдероте на юге.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила об обстреле северных районов страны с территории Ливана. По Израилю были выпущены по меньшей мере 34 ракеты, из них 24 были перехвачены системой противовоздушной обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ударах ВВС армии Израиля по северным и центральным районам сектора Газа. В свою очередь, военное крыло движения ХАМАС заявило о работе систем ПВО против израильской авиации в секторе Газа.