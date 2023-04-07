Между властями и хуситами в Йемене достигнуто соглашение о продлении перемирия на шесть месяцев

Сана, , 02:11 — REGNUM Йеменские власти и контролирующие север страны хуситы из группировки «Ансар Алла» пришли при посредничестве Омана к соглашению о продлении перемирия сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на йеменский дипломатический источник.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как в октябре 2022 года истёк срок предыдущего перемирия, сторонам не удалось прийти к соглашению о его продлении из-за требования хуситов к правительству Йемена выделять им часть денег из доходов от продажи нефти и газа с подконтрольных властям территорий.

«Правящий совет Йемена и группировка «Ансар Алла» при посредничестве Омана достигли договоренности установить новое перемирие под эгидой ООН на шесть месяцев. О нем будет объявлено в ближайшее время», — сказал источник агентства.

По сравнению с прошлыми соглашениями договоренность содержит дополнительные условия. В частности, должны открыться новые направления из аэропорта столицы Йемена Саны, сняты ограничения на проход судов в порт Ходейда на юго-западе страны и разблокированы дороги.

Власти и хуситы договорились, что госслужащие по всей стране будут получать выплаты из доходов от экспорта энергоносителей.

Как ранее сообщалось, 18 марта глава переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в сопровождении делегации руководства совета отправился с визитом в Россию.