ХАМАС заявил о работе систем ПВО против израильской авиации в секторе Газа

Тель-Авив, Израиль, , 01:37 — REGNUM Системы противовоздушной обороны (ПВО) противостоят израильской авиации в секторе Газа. Об этом 7 апреля заявило военное крыло движения ХАМАС, под управлением которого находится сектор Газа, в своём телеграм-канале.

Сектор Газа NASA

«Противовоздушная оборона «аль-Кассам» противостоит сионистской военной авиации в секторе Газа», — сказано в заявлении «Бригад аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС.

В свою очередь, армия Израиля сообщила, что удары были нанесены по двум туннелям и двум оружейным цехам движения ХАМАС.

«Этот удар был ответом на нарушения [режима] безопасности со стороны ХАМАС за последние несколько дней», — сказано в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала Al Hatadh, на территории сектора Газа слышны многочисленные взрывы. ВВС Израиля наносят удары по северным и центральным районам.