FT: США, ФРГ и Венгрия выступили против создания дорожной карты членства Украины в НАТО

Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Власти США, Венгрии и Германии выступили против призывов Польши и прибалтийских республик как можно скорее разработать дорожную карту членства Украины в Североатлантическом альянсе, 6 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По их сведениям, американская сторона предложила ограничиться оказанием Киеву помощи и обсудить на встрече в Вильнюсе «практические вопросы», пока не поднимая вопрос о дорожной карте. Кроме того, США считают, что для поддержки киевских властей следует создать Совет Украина — НАТО, который будет снабжать украинскую сторону разведывательными данными, а также сделает участие Украины во встречах стран НАТО более активным.

Авторы публикации также пишут о том, что все 31 член альянса согласны с тем, что членство страны в блоке не является вопросом на ближайшее будущее, и указанный вопрос можно будет обсуждать лишь после завершения действующего конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября администрация президента Польши обнародовала документ, согласно которому девять стран ЕС поддержали вступление Украины в НАТО. В конце февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в этом военном блоке является «отдаленной перспективой».