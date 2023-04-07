Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по территории сектора Газа

Тель-Авив, Израиль, , 01:05 — REGNUM Удары по территории сектора Газа наносит армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 7 апреля сообщила армейская пресс-служба в своём телеграм-канале.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Первоначальный отчет: ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа. Подробности последуют», — сказано в сообщении.

По данным телеканала Al Hatadh, на территории сектора Газа слышны взрывы. ВВС Израиля наносят удары по северным и центральным районам сектора Газа, атакуя объекты движения ХАМАС, под управлением которого находится анклав.

Также отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное заседание военно-политического кабинета, в котором принимают участие главы ключевых ведомств. Премьер Израиля созвал совещание сразу после массированного ракетного удара по северным районам страны с территории Ливана.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле самого северного города Израиля Метулы из миномётов с территории Ливана. За несколько часов до этого по Израилю было запущено 34 ракеты также с территории Ливана, из них ПВО сбили 24. Кроме того, за последние полутора суток по израильской территории запустили также 27 ракет из сектора Газа.