В Сети высмеяли фотографию с президентом Франции Макроном на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином

Париж, , 00:46 — REGNUM Пользователи Сети прокомментировали в своих микроблогах фотографию президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, беседующих с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Пекине. Они с сарказмом и критикой прокомментировали это мероприятие.

Эммануэль Макрон

Пользователи напомнили про недавний визит китайского лидера в Москву, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным, которые сидели во время разговора на расстоянии вытянутой руки. При этом Макрон и фон дер Ляйен на приеме у Си Цзиньпина находились значительно дальше от председателя КНР.

Один из комментаторов — Melchi — также указал на то, что прибывшие в Китай политики могли бы не тратить средства на самолет и заменить общение на конференцию в удаленном формате. Пользователь Jef Koone вызвал свое восхищение перед китайскими властями, благодаря которым «европейские политики с их раздутым самомнением показали себя в деле».

Другой комментатор — Alexis Poulin — назвал поездку президента Франции и главы ЕК в Пекин «двойным унижение для европейцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели газеты Le Figaro раскритиковали Эммануэля Макрона за призыв к Си Цзиньпину «образумить Россию и посадить её за стол переговоров».

Ранее газета Politico проинформировала, что президент Франции призвал председателя Китая осудить «агрессию России» и принудить ее к переговорам. При этом Си Цзиньпин отказался изменить свою позицию по Украине. Вместе с тем китайский лидер выступил за диалог и выразил готовность КНР совместно с Францией призвать мир к сотрудничеству.