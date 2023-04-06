Киев, 7 апреля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Семена с «патриотическими» названиями стали продаваться в киевских магазинах, сообщает 6 апреля украинский ресурс «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Производители предлагают приобрести редис «Две-три недели», рукколу «Волонтерка», кукурузу «Бавовна» и «Джавелин», кабачки «Нептун» и «Призрак Киева». Также можно вырастить свеклу «Бандера».

Кроме этого, можно купить семена цветов под названием «Герои Украины».

До этого в супермаркетах Киева уже появились колбаса «Бандеровская» и «Патриотическая».

Как сообщалось ранее, преподаватель Государственного налогового университета в городе Ирпень Киевской области была отстранена от работы за отказ вести лекции на украинском языке.