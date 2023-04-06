Донецк, 6 апреля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, до пяти человек возросло число пострадавших при обстреле Калининского района города Донецка в ДНР. Об этом 7 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что по состоянию на 00:00 мск подтверждена информация о четырёх погибших при обстреле мирных жителях. Кроме того, ранения получили пять гражданских лиц — мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения.

Также были зафиксированы повреждения станции технического обслуживания автомобилей по улице Сечкина.

При обстреле Калининского района города Донецка, который был зафиксирован в 16:50 мск со стороны Константиновки, украинские войска применили четыре ракеты, которые были выпущены из реактивных систем залпового огня. Под удар попал автопарк, расположенный на улице Сечкина.