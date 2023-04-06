ANSA: выявленный у Берлускони лейкоз поддается лечению

Милан, Италия, , 23:59 — REGNUM Выявленная у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони разновидность лейкоза поддается лечению, 6 апреля сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

Сильвио Берлускони European People's Party

По их данным, курс химиотерапии, который назначен политику, а также лечение от пневмонии антибиотиками проходят хорошо. Кроме того, собеседники агентства утверждают, что наблюдается «улучшение состояния его здоровья по сравнению с прошлым днем».

Они также заявили, что для возраста Берлускони, которому 86 лет, диагностированный тип хронической лейкемии якобы не является редким. Кроме того, источники подчеркивают, что такая форма заболевания обычно лечится минимально инвазивными методами, и это позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля газета Corriere della Sera написала о том, что Сильвио Берлускони поступил в миланскую больницу San Raffaele с подозрением на пневмонию.

6 апреля стало известно, что у политика нашли заболевание крови, агентство Reuters сообщило, что речь идет о лейкемии. В свою очередь, агентство ANSA распространило информацию о том, что врачи назначили Берлускони курс химиотерапии.