Киев, 6 апреля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Преподаватель Государственного налогового университета в городе Ирпень (Киевская область) Любовь Воробьева была отстранена от работы за отказ вести лекции на украинском языке, 6 апреля сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на представителей вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По их информации, начато служебное расследование. В сообщении отмечается, что перейти с русского на украинский Воробьеву попросила одна из студенток.

В ответ преподаватель заявила, что ведет лекции на русском языке уже 35 лет. При этом она разрешила студентке не посещать занятия. Воробьева преподает философию.

Журналисты также сообщили, что офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя осведомлен о конфликте и готовит по этому поводу официальное обращение.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Тарас Креминь предложил запретить использование русского языка в личном общении во всех украинских вузах, комментируя подобный шаг руководства Киево-Могилянской академии.

Он также призвал ввести во всех высших заведениях Украины должности «уполномоченных по защите госязыка», чтобы бороться с использованием преподавателями негосударственного языка в процессе занятий.