Военный эксперт США Риттер восхитился умением Путина побеждать

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Мастером побеждать назвал президента России Владимира Путина офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 6 апреля во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — отметил Риттер.

Как пояснил офицер в отставке, ключевой просчёт западных аналитиков связан с их ложной уверенностью в бездействии России. При этом в реальности при желании можно увидеть огромные потери со стороны украинской армии, а также большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.

Также Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные боевиками территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский военный эксперт Риттер назвал сроки окончания военного конфликта на Украине.