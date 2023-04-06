* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Движение «Кибер Фронт Z» попросило МИД РФ добиться признания Пономарева* террористом через СБ ООН

Москва, , 23:10 — REGNUM Патриотическое движение «Кибер Фронт Z» призывает главу МИД России Сергея Лаврова добиваться признания террористами через Совет Безопасности ООН Ильи Пономарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и организации «Национальная республиканская армия» (НРА) для объявления их в международный розыск. Об этом говорится в соответствующем обращении 6 апреля в Telegram-канале «Кибер Фронт Z».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Движение напомнило, что 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали еще 42 человека. Авторы обращения напомнили, что ответственность за теракт взяла НРА.

В тексте сказано, что НРА связана с Пономаревым*. Отмечается, что с начала российской спецоперации Пономарев* открыто призывает к массовым противоправным действиям на территории России.

Кроме того, как подчеркивают в организации, он также финансирует проукраинских диверсантов и незаконные вооружённые батальоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в зале кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге проходила творческая встреча Владлена Татарского. В ходе мероприятия военкору подарили статуэтку, которая взорвалась через несколько минут. Статуэтку в кафе принесла 26-летняя Дарья Трепова, которую удалось задержать.