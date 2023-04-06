Дипломатам США пока не удалось получить доступ к арестованному в России журналисту Гершковичу

Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Американским дипломатам пока не удалось получить консульский доступ к арестованному в России за шпионаж корреспонденту газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщил 6 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

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«Я бы хотел, чтобы это произошло, однако нам до сих пор не удалось получить консульский доступ. Это — вопрос, который мы продолжаем поднимать в контактах с российской стороной через наше посольство в Москве. Это непростительно. Нам необходимо получить доступ к Эвану», — сказал Кирби.

Чиновник отказался обсуждать вопрос возможного обмена Гершковича на кого-нибудь из арестованных граждан России. По его словам, сейчас главной целью Вашингтона является получение консульского доступа к журналисту.

Как сообщалось ранее, 6 апреля в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с послом США в России Линн Трейси. Во время встречи обсуждался вопрос о задержанном за шпионаж американском журналисте Гершковиче.