Режиссёр Кустурица: российская культура не может быть отменена из-за её масштабности и достижений

Белград, , 23:00 — REGNUM Российскую культуру нельзя «отменить» из-за её глубины, масштабности и достижений. Такое заявление сделал сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 6 апреля на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, который является представительством Россотрудничества, сообщает РИА Новости.

Эмир Кустурица Medija Centar Beograd

Отмечается, что Кустурица прибыл на мероприятие в гипсе и на костылях, так как он проходит лечение после перелома ноги. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко вручил режиссёру медаль «Великий русский писатель Ф. М. Достоевский 1821–2021» от Министерства культуры РФ.

«Я очень счастлив, что мое имя связывается с человеком, который открыл глубочайшие людские тайны, и одним из тех, кто сейчас не позволяет в Западной Европе произойти отказу от культуры. Без таких людей они бы легко разрушили культуру. Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ», — такие слова произнёс всемирно известный сербский режиссёр при награждении.

Собравшимся представили специальное издание марок к 90-летию «Русского дома», выпущенное Почтой Сербии. Кроме того, в музыкальной части программы выступили известная вокалистка Ирина Крутова — исполнительница русских романсов, а также выдающийся пианист-виртуоз Борис Березовский.

РЦНК «Русский дом» является одним из самых крупных и влиятельных представительств России за рубежом. Свою деятельность он начал в 1931 году и занимается продвижением российской культуры, науки и образования в разных странах мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки Запада отменить культуру России проверкой для страны. По мнению дипломата, «агрессивная волна», которая направлена на отмену культуры России, скоро пойдёт на спад, на неё не нужно ориентироваться.