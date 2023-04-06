Варшава, 6 апреля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Создание единого государства Польши и Украины опасно, неосуществимо и не соответствует интересам Варшавы, заявила бывший польский посол в России Катажина Пелчинская-Наленч 6 апреля в эфире RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Дипломат отметила, что любые такие идеи кажутся ей «нереальными, опасными, неправильными». Она призналась, что подобный план может смотреться привлекательным, но осуществить его в реальности невозможно.

Пелчинская-Наленч подчеркнула, что создание польско-украинской унии не принесет обеим странам ни экономической, ни социальной, ни политической выгоды. Бывший посол призвала польские власти ставить на первое место интересы страны.

Она добавила, что восстановление Украины на средства Запада следует организовать так, чтобы это было выгодно Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский в рамках поездки в Варшаву заявил, что надеется, что между Украиной и Польшей в будущем не останется политических и экономических границ.

6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что следует разбираться по поводу этого высказывания Владимира Зеленского, поскольку его можно интерпретировать по-разному.