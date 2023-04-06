Мишустин: правительство РФ готовит документ о профобразовании для участников СВО и членов их семей

Москва, , 22:25 — REGNUM Постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей примет в ближайшее время правительство России. Об этом 6 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами Госдумы.

Михаил Мишустин Иван Шилов

«Министерством труда внесен проект постановления, которое предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая участников специальной военной операции», — уточнил глава правительства России.

Мишустин отметил, что соответствующее постановление будет принято в ближайшее время. Премьер-министр РФ пояснил, что новое постановление предусматривает возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование участникам спецоперации и членам их семей.

Как уточнил глава правительства, при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату. Мишустин уточнил, что в бюджете полностью предусмотрено финансирование на эти цели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.