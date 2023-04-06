Париж, 6 апреля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Французская полиция, применив силу, вытеснила демонстрантов, недовольных пенсионной реформой, с площади Италии в Париже, сообщает 6 апреля РИА Новости.

Chris Huggins Полиция

Полицейские использовали против манифестантов слезоточивый газ, шумовые гранаты, дымовые шашки. Затем полиция применила дубинки.

В свою очередь, протестующие подожгли на площади канистры с бензином, устроив большой пожар. Пламя было потушено с помощью пожарных машин.

Полицейские задержали около 20 человек.

В четверг на демонстрацию против пенсионной реформы вышли, по данным префектуры полиции Парижа, более 55 тысяч человек. По подсчётам профсоюзов, число демонстрантов составило 400 тысяч.

Как сообщалось ранее, после того как 11 марта французский парламент одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет, по всей стране начались акции протеста. 23 марта в митингах, демонстрациях и забастовках приняло участие более миллиона человек.