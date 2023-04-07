В Киргизии антироссийское лобби выдумало новый повод для того, чтобы попытаться испортить отношения между Бишкеком и Москвой. В этот раз Россия «провинилась» в том, что решила устроить отдых для детей из Киргизии в лагере «Артек». Прозападные киргизские политики увидели в этом попытки России «интегрировать» Киргизию, но забыли, что без этой интеграции жители этой среднеазиатской республики лишатся и денег, и дешевого горючего.

Иван Журенков, , 09:42 — REGNUM Крымский детский лагерь «Артек», который в советское время был символом дружбы народов, оказался раздражителем для киргизских националистов. Представительство Россотрудничества в Киргизии решило провести в республике конкурс среди местных школьников и бесплатно отправить его победителей на отдых в международный детский центр «Артек». Участникам конкурса было предложено найти среди своих соотечественников тех, кто раньше бывал в «Артеке», и расспросить, как это повлияло на их жизнь.

Детский центр Артек Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Невинное начинание возмутило некоторых местных политиков. В частности, бывшего депутата парламента республики (Жогорку Кенеша) Омурбека Абдрахманова, который разглядел в этаких конкурсах коварные замыслы Москвы. «Сейчас у России никого не осталось, кроме нескольких стран, таких как Северная Корея, Беларусь, Кыргызстан. И там решили проводить подобные мероприятия, чтобы интегрировать нас. Союзников мало, что остается делать?» — заявил политик 6 апреля информагентству «Вести. Kg».

Абдрахманов уверен: «При нынешнем положении дел и возможном контрнаступлении (ВСУ), о котором говорят в новостях, к тому времени, когда определятся победители конкурса, «Артек» может стать украинским».

Политик припомнил властям республики военно-патриотические игры «Зарница», которые проводились в 2022 году на Иссык-Куле, раскритиковав их за милитаризм, который-де никому ничего не дал.

Артек Марина Каширская © ИА REGNUM

«У нас есть несколько флагманских программ, но политических задач мы не ставим. Наши задачи сугубо гуманитарные. Есть, например, программа, по которой дети соотечественников со всего мира приезжают в Россию. Кроме того, есть программа «Новые поколения» для молодых иностранцев (25-30 лет), по которым они приезжают в Россию. И эти программы были, есть и будут вне зависимости от того, какие тараканы поселились в голове у какого-то политика», — рассказал ИА REGNUM руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Иначе как «тараканами» объяснить заявление Абдрахманова, действительно, непросто. Интеграция, которой так опасается проамериканский политик, не просто давно идет, но идет в первую очередь к выгоде и в интересах самой Киргизии.

Каждый шестой гражданин республики работает в России, констатировал директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при министерстве труда, соцобеспечения и миграции Киргизии Кубандык Акматбеков. По данным на 2022 год в России на миграционный учет встали 1 млн 63 тыс. гостей из Киргизии.

Киргизы © Владимир Смирнов/ИТАР-ТАСС

Специальная военная операция, которой так опасается господин Абдрахманов, никак не сказалась на потоке мигрантов. За прошлый год число жителей республики, отправившихся на заработки в Россию, выросло в сравнении с 2021-м, приводила «Российская газета» данные Национального статистического комитета Киргизии. Прибавим к этому еще особые права, которыми пользуются трудовые мигранты из этой страны в России благодаря членству Киргизии в Евразийском экономическом союзе — а это выплаты по временной нетрудоспособности и даже по уходу за ребенком.

Российское государство единовременно выплачивает соцпособие при рождении ребенка всем иностранным гражданам, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или статус беженца — по данным портала «Гражданство. онлайн», в 2023 году это 23 011 рублей.

Почти 140 тысяч детей иностранцев учатся в российских школах — больше 1% от общего числа учащихся, отмечал ТАСС. В ноябре прошлого года киргизские школьники в рамках гуманитарной программы Минпросвещения России прибыли для обучения в международный центр образования в Иваново, передавало агентство «Спутник. Кыргызстан». 14 тысяч студентов из Киргизии учатся в российских вузах, причем половина из них — за счет бюджета России, отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, Россия строит в Киргизии школы, солнечные электростанции, железные дороги, научные центры исследования инфекционных болезней и даже сервисные центры по производству грузовиков. Всего же, по данным российского Минэкономразвития, в Киргизии на сегодняшний день реализуют больше 40 крупных проектов с российским участием на общую сумму порядка 2 млрд долларов.

«Почти 2 млн живут и работают в России, и льгот у них больше, чем у мигрантов из других республик. Россия выделяла миллионы долларов на питание школьников в Кыргызстане. И поэтому стоит спросить людей, подобных Абдрахманову, какая западная страна выделяла бы нам такие средства постоянно для развития наших детей? Какая религиозная организация помогала бы так?» — сказал ИА REGNUM киргизский политолог Токтогул Какчекеев.

Иностранная рабочая сила © Дмитрий Рогулин/ИТАР-ТАСС

Помимо всего прочего, практически 100% офицеров высшего и среднего звена обучаются в российских военных академиях, добавил собеседник.

Республика уже находится в российском интеграционном поле, подчеркнул Какчекеев. По его словам, если в Киргизии восторжествуют идеи, которые проповедуют Омурбек Абдрахманов и руководители прозападных НПО, «говорящих с чужого голоса», то «это будет страшно», так как страна откатится на уровень раннефеодальной эпохи. «Население будет насильно исламизировано и заговорит на арабском. Я нисколько не сомневаюсь, что наступят темные и жестокие времена бесправия, как во времена существования Кокандского ханства. И меня радует, что наш президент Садыр Жапаров выстроил хорошие отношения с Российской Федерацией», — подытожил Какчекеев.

Более того, на сегодняшний день вообще трудно найти такое направление, по которому Россия не выстраивала бы отношения с Киргизией к очевидной выгоде Бишкека, подчеркивает руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Один наш беспошлинный бензин, который мы поставляем более десятилетия, перевешивает все возможные альтернативные предложения, которые озвучивались из Турции, Европейского союза и США, — сказал Грозин ИА REGNUM. — Одна эта беспошлинная торговля ГСМ делает Кыргызстан очень серьезно зависимым от российской экономической политики».

Другое дело, наши геополитические оппоненты не сидят сложа руки, отмечает эксперт. «И в Кыргызстане за более чем три десятилетия суверенитета расплодилось немереное количество западных НКО и НПО.

Этот актив (вместе с членами их семей) оценивался экспертами примерно в 250 тыс. человек. Причем речь идет именно о политически заостренных структурах. И 250 тыс. для шестимиллионной Киргизии — это достаточно серьезная сила.

Другое дело, что значительный удар по ним нанесли, когда они пытались раскачать ситуацию с регулированием пограничного вопроса Кыргызстана с Узбекистаном — по вопросу о принадлежности Кемпирабадского водохранилища», — рассказал специалист по региону.

Андижанское (Кемпирабадское) водохранилище © Р. Ашуров, Б. Юсупов /Фотохроника ТАСС

Два десятка «самых голосистых, потомственных грантоедов, типа Риты Карасартовой или Равшана Жээнбекова, запихнули в СИЗО, где они сидят уже месяца три», — отметил Грозин.

Поэтому нельзя сказать, что власти КР потворствуют деятельности антироссийских сил, заметил эксперт. «Где из пяти центральноазиатских государств закрыт местный филиал радио «Свобода» (СМИ, признанное в России иностранным агентом)? В Киргизии! Это достаточно серьезный и демонстративный шаг, который на Западе восприняли безо всякого удовольствия», — заметил Грозин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что медийная кампания против иностранных агентов в Киргизии идет и на государственных телеканалах, и в печатных изданиях.

Таким образом, Киргизию в зоне российского влияния удерживают два фактора. С одной стороны, это экономическая зависимость, а с другой — воля властей.

«Более того, даже тогда, когда власти КР занимали недружественные по отношению к российской внешней политике позиции, например, при президенте Курманбеке Бакиеве, они не переходили красных линий. А нынешний президент Садыр Жапаров, человек достаточно взвешенный, и он понимает, что как он пришел в октябре 2020 года, так он может и уйти, если начнутся какие-то пертурбации. Впрочем, сейчас режим гораздо прочнее», — подытожил Грозин.