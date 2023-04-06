Арзамас, Нижегородская область, , 22:05 — REGNUM Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения ОПК «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области продемонстрировали новую броню, обеспечивающую дополнительную защиту. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения», — говорится в сообщении.

Шойгу проинспектировал производство модернизированных образцов военной техники на заводе. Он отметил, что в ней также обеспечили эргономику внутреннего пространства, позаботившись об удобстве экипажа.

Сообщается, что министр по итогам посещения завода поблагодарил коллектив за то, что смогли увеличить темпы выпуска продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Челябинской и Кировской областях. Он посетил заводы, задействованные в обеспечении СВО.