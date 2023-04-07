Москва, , 07:21 — REGNUM Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы подписал с Национальным рейтинговым агентством (НРА) соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на то, чтобы реализовать проекты для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва будет сотрудничать с Национальным рейтинговым агентством Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В рамках сотрудничества в настоящее время мы работаем над проектом, который позволит анализировать и перенимать лучшие практики у крупных городов и регионов ЕАЭС», — заявил он. Овчинский пояснил, что в Москве в течение прошлого года разрабатывали собственную ESG-концепцию развития, а также формировали профиль других городов. Сотрудничество с НРА укрепляет позицию столицы в качестве методологического центра по реализации ESG-повестки, подчеркнул Овчинский.

Соглашение предусматривает работу над проектами, которые касаются непосредственно экологической повестки, а также инвестиционного климата, социальной и управленческой ответственности. Конечная цель — создать методологию для городов, которая позволит им улучшить экономическую активность и повысить их уровень интеграции.