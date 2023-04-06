Пекин, 6 апреля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда сложатся необходимые условия. Об этом 6 апреля сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с китайским руководством.

Mfa.gov.cn Си Цзиньпин

«Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия», — сказала глава ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине. Украинский лидер посетовал на то, что в 2022 году у него не было никаких контактов с Си Цзиньпином.

В свою очередь, в МИД Китая отметили, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина не планируется.