Берлин, 6 апреля 2023, 22:02 — REGNUM Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус осуждает чрезмерно резкую реакцию замглавы МИД Украины Андрея Мельника и украинского посла в ФРГ Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру. Об этом она заявила 6 апреля в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.

Аннета Куршус
Аннета Куршус
Ratsvorsitzende der EKD (2021)

Она отметила, что даже после такой реакции Киева нельзя опускать руки. Глава церкви считает, что нужно помогать началу переговоров.

«Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным», — сказала Куршус.

Как сообщало ИА REGNUM, Мельник ранее остро отреагировал на обращение двухсот членов правящей в ФРГ Социал-демократической партии к канцлеру Олафу Шольцу с призывом способствовать миру. Украинский дипломат заявил: «Идите к чёрту со своей маразматической идеей». Макеев назвал инициативу о мирных переговорах «цинизмом».