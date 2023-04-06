Глава протестанской церкви Германии резко ответила на оскорбления замглавы МИД Украины

Берлин, , 22:02 — REGNUM Глава Евангелической церкви Германии Аннета Куршус осуждает чрезмерно резкую реакцию замглавы МИД Украины Андрея Мельника и украинского посла в ФРГ Алексея Макеева на призыв немецких социал-демократов к миру. Об этом она заявила 6 апреля в интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.

Аннета Куршус Ratsvorsitzende der EKD (2021)

Она отметила, что даже после такой реакции Киева нельзя опускать руки. Глава церкви считает, что нужно помогать началу переговоров.

«Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным», — сказала Куршус.

Как сообщало ИА REGNUM, Мельник ранее остро отреагировал на обращение двухсот членов правящей в ФРГ Социал-демократической партии к канцлеру Олафу Шольцу с призывом способствовать миру. Украинский дипломат заявил: «Идите к чёрту со своей маразматической идеей». Макеев назвал инициативу о мирных переговорах «цинизмом».