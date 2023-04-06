Москва, 6 апреля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что США не поощряют ВСУ наносить удары за пределами Украины, подтверждает контроль действий Киева со стороны Вашингтона. Об этом 6 апреля заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Defense.gov Джон Кирби

«Кирби вновь подтвердил, что США координируют и контролируют действия киевского режима, в ручном режиме управляя боевыми действиями с территории Украины», — написала Захарова.

Она также отметила, что представитель Белого дома признал предоставление разведывательной и информационной помощи украинской стороне от США «для защиты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирби заявил, что США не создаёт таких условий, чтобы ВСУ обстреливали территории за пределами Украины. При этом он заявил, что Вашингтон считает украинскими территориями Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.