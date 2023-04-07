Москва, , 05:21 — REGNUM Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

РСЗО — Град. Минобороны РФ

Расчеты РЗСО «Град-М» после получения координат цели прибывают в район боевого применения, где наводят установку на цель. Для наведения машины на координаты военнослужащим требуются считанные минуты, после чего производится залп неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.

«В данных условиях несложно выполнять задания, мы круглосуточно их выполняем, 24/7. Поэтому мы в любую погоду можем выполнить данную задачу. Отличия боеприпасов в основном в дальности. У нас есть несколько видов боеприпасов, которые стреляют на определенную дальность», — рассказал командир взвода реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Ока 1».

Хвалит технику и старший наводчик с позывным «Фил».

«Приезжаем на указанную точку, наводимся на цель и выполняем свою работу. Мы одно целое с машиной. Мы в основном все из одного города. Сдружились. Сплочённость, все помогаем друг другу, понимаем, поддерживаем. Мы как одна целая семья», — рассказал он.

Слаженная работа расчета позволяет действовать быстро и эффективно без потерь среди личного состава. Артиллеристы ЦВО следуют принципу «одна цель — одна позиция», это лишает противника возможности нанести прицельный ответный удар. По траектории полета снарядов противник вскрывает координаты огневой точки, которую расчеты РЗСО «Град-М» успели покинуть в кратчайшее время.