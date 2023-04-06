Год с небольшим, прошедший с начала СВО, выявил в том числе проблему в отношениях России с соседями-союзниками. Уровень лояльности Москве со стороны партнеров по ОДКБ и ЕАЭС оказался куда ниже, чем тот же показатель у партнеров США. Кажется, что Соединенные Штаты полностью мобилизовали свою «команду» на противостояние России, а Москва остается разве что на пару с Минском. В чем причина такого весьма условного союзничества и что изменит уровень отношений?

Геворг Мирзаян, , 22:18 — REGNUM Венгрия — союзник Соединенных Штатов, но экономические отношения у страны в силу исторических причин шире с Россией, приводит ТАСС заявление, которое 6 апреля сделал Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгрия и Турция (чье руководство недавно публично отчитало американского посла и заверило, что не будет поддерживать новые санкции против России) — пожалуй, единственные союзники США, кто позволяет себе последовательную фронду по отношению к Вашингтону. В остальном в атлантистском лагере царит полное единодушие.

Россия © ИА REGNUM

Если посмотреть, например, на итоги голосования в Генассамблее ООН по украинским резолюциям — осуждающим Россию, требующим вывода российских войск и прочее, — то можно увидеть, что почти все страны НАТО и ЕС дисциплинированно голосуют за антироссийские инициативы.

Что же касается российских союзников, то все они, за исключением Белоруссии, либо дружно воздерживаются, либо не голосуют вообще. Никто из них публично не поддержал Россию в ее СВО, не говоря уже о каком-то признании российскими Крыма и четырех новых территорий. Возникает впечатление, что Соединенные Штаты полностью мобилизовали своих союзников на противостояние России, а Москва на пару с Минском и с не являющимся нашим союзником Тегераном осталась в одиночестве.

Для примера приведем «резолюцию о репарациях» — о компенсации Украине за «военный ущерб», которую в ноябре 2022 года вынес на Генассамблею ООН Киев при поддержке Канады, Нидерландов и Гватемалы. Против проголосовало 14 государств. Помимо России Китай, Иран, Сирия, КНДР, пять африканских стран, Куба, Никарагуа и неожиданно Багамы. Из наших партнеров по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу голос «против» подала только Белоруссия. Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан оказались в числе воздержавшихся.

Очень похожую картину дало голосование в ГА ООН 13 октября прошлого года по резолюции, осуждающей воссоединение России с четырьмя новыми территориями. Единодушно «за» все страны ЕС и НАТО, из постсоветских государств «против» только Россия и Белоруссия. Когда 23 февраля к годовщине начала СВО на Генассамблею вынесли очередной антироссийский документ, Казахстан и Армения вновь оказались в числе воздержавшихся.

Генассамблея ООН Un.org

В логику дистанцирования от Москвы союзников по ЕАЭС и ОДКБ вписывается и намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» Владимира Путина. И — заявленная готовность Казахстана бороться с параллельным импортом санкционных товаров.

От наших союзников нельзя ждать слишком многого, ведь сущность наших отношений с ними коренным образом отличается от взаимоотношений США с младшими партнерами по НАТО и ЕС, сказал ИА REGNUM замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Отличие российских союзников от американских в том, что мы с нашими ранее входили в одно государство. А значит, любое самоопределение наших союзников в качестве независимых государств является «самоопределением от России». Не обязательно против, но все равно «от России» в качестве чего-то отдельного», — полагает Суслов. Невраждебные нам постсоветские страны не готовы делать выбор между Россией и Западом, поскольку это нанесет удар по их идентичности. Отсюда и занимаемая ими позиция неприсоединения, полагает эксперт.

Но это не означает, что созданные Россией постсоветские объединения не нуждаются в усилении и ремонте. Но, чтобы отношения заработали, нужно наполнить их новым содержанием — в первую очередь перевести с ностальгического тона (с воспоминаниями об общем прошлом и т.п.) на рельсы прагматизма.

«Россия часто рассматривала эти страны как не совсем независимые. Это их раздражало. Параллельно Москва вкладывала в них большие средства, давала серьезные миграционные льготы и жёстко не одёргивала их, когда они слишком заигрывались в многовекторность», — сказал ИА REGNUM доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Он призвал: к партнёрам надо отнестись не как к «бывшим своим», а как к полноценным другим государствам, пусть и соседним. «С ужесточением требований и подходов к ним и с упразднением ничем не оправданных поблажек — политических, экономических, миграционных и любых других», — подчеркнул эксперт.

Поблажки могут быть оправданы только в том случае, если на них страны-реципиенты отвечают взаимностью. В рамках этой прагматизации Москва должна жестче защищать свои национальные интересы. Если не сейчас — так как в ходе СВО Россия не в той ситуации, чтобы ставить ультиматумы, — то в будущем.

«Практика взаимоотношений с Белоруссией показала, что Москва и в худшие для двусторонних отношений годы не стремилась выкручивать Минску руки. Аналогичная история были в отношениях с Украиной после 2014 года: Россия ввела санкции против Украины лишь в качестве ответной меры», — напомнил ИА REGNUM глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Такой отказ от принципа взаимности приводил к тому, что постсоветские страны получали различные блага от России, но при этом считали возможным преследовать пророссийские организации или же структуры, распространяющие российскую мягкую силу. К которым Москва и без того недостаточно внимательно относилась.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

На новом этапе нашим союзникам нужно давать не ностальгию по прошлому, а образ будущего, вновь указывает Трухачев. Одновременно создавать прослойку элиты (культурной, медийной, политической), которая будет видеть это будущее исключительно вместе с Россией. «Россия, к сожалению, за последние 30 лет не уделяла внимания формированию нового поколения элит в странах бывшего СССР. Элит, которые были бы преданы отношениям с РФ и не видели бы иного будущего для своих стран, нежели чем в связке с Россией», — подчеркивает эксперт.

Соответственно, это должно быть одной из ключевых задач российской дипломатии по укреплению двусторонних союзов. Тем более что в утвержденной президентом новой Концепции внешней политики именно ближнее зарубежье указано как первое по значимости региональное направление.

Но весь этот ремонт российских союзов возможен лишь при одном условии — победе России в СВО. «Победа многократно укрепит российское влияние на постсоветском пространстве, усилит лояльность элит», — уверен Суслов. Тем более усилит на фоне действий США, которые «своей агрессией и ультиматумами демонстрируют, что дела с ними иметь нельзя», — сказал ИА REGNUM глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Тогда, возможно, российские союзники осознают, что политика многовекторности глубоко устарела и что Россия — это не угроза, а единственный гарант их суверенитета.

Никита Мендкович. Кадр из видео с канала: 1 Беларусь.

В пользу этого сценария говорит то, что и сейчас наши соседи, публично дистанцируясь, отнюдь не стремятся порывать с Россией. «В текущих условиях союзнические отношения нам дают максимум возможного. Наши союзники по ОДКБ участвуют в схемах параллельного импорта. Например, микроэлектроника, приобретаемая через Казахстан, используется в производстве «Гераней» и «Калибров», а станки, приобретаемые узбекскими компаниями, оказываются на российских предприятиях ВПК», — приводит примеры Мендкович.

С другой стороны, обнадеживает то, что «США смогли мобилизовать не всех своих союзников против России», отмечает Суслов. Он напомнил: монархии Персидского залива, Турция и Египет не присоединились к антироссийской коалиции, а Южная Корея и Израиль присоединились в гораздо меньшей степени, чем другие, «и минимизируют настолько, насколько возможно, поддержку Украины и критику России».