Москва, 6 апреля, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой «очередным цинизмом» и проявлением двойных стандартов. Об этом спикер заявила в эфире телеканала «Россия-1».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — возмутилась Матвиенко.

По мнению председателя Совета Федерации, высказывание Макрона — это очередное проявление двойных стандартов. К тому же Матвиенко заявила, что Россия вправе сама принимать решение по защите безопасности, тем более в данном случае оно не противоречит никаким международным обязательствам России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что власти Франции против распространения ядерного оружия за пределы стран, которые им обладают, а также считают важным исключить вероятность использования его в конфликте на территории Украины.

Также Макрон в связи с этим напомнил о том, что Россия недавно приняла решение разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, и добавил, что такой шаг якобы «не соответствует российским международным обязательствам и международному праву».